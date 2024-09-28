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فيديو - اشتباكات بالسكاكين ووقوع جرحى في الدوري الكولومبي

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فيديو - اشتباكات بالسكاكين ووقوع جرحى في الدوري الكولومبي
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كرة القدم

2024-09-28 | 06:23
فيديو - اشتباكات بالسكاكين ووقوع جرحى في الدوري الكولومبي

ما لا يقل عن 21 شخصاً أصيبوا في أعمال عنف

قالت السلطات المحلية، إن ما لا يقل عن 21 شخصاً، من بينهم ضابط شرطة، أصيبوا في أعمال عنف خلال مباراة كرة قدم في الدوري الكولومبي، بين أتلتيكو ناسيونال وجونيور دي بارانكويلا، جرت في ملعب أتاناسيو جيراردوت في ميديلين.
وفي تقرير عن الأحداث التي وقعت ليلة الخميس، قال وزير الأمن في ميديلين، مانويل فيلا ميخيا، إن "ضابط شرطة واحد و20 مشجعاً قد أصيبوا، وتم نقل بعضهم إلى المراكز الطبية".
وأضاف أنه "في الدقيقة 54 من المباراة، وفي القطاع الشمالي من الملعب، حصل قتال حقيقي بين المشجعين، فكان لا بد من تعليق المباراة، وتدخلت الشرطة للسيطرة على الوضع، وأصيب بعض المصابين بالسكاكين".

فيديو - اشتباكات بالسكاكين ووقوع جرحى في الدوري الكولومبي

رياضة

كرة القدم

الدوري الكولومبي

أتلتيكو ناسيونال

جونيور دي بارانكويلا

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