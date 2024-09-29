المحاكم والأحكام تطارد أسطورة أرسنال وألمانيا

أدين الألماني بإلحاق أضرار بالممتلكات ومحاولة الاحتيال

يبدو أن أسطورة أرسنال وألمانيا، ينس ليمان، استخدم منشاراً كهربائياً لتدمير سقف مرآب جاره، الذي كان قد تم بناؤه حديثاً.

فقد أدين الألماني يوم الجمعة بإلحاق أضرار بالممتلكات ومحاولة الاحتيال، وغرمته محكمة ميونيخ 135 ألف يورو.

وكان ليمان قد أدين سابقاً بارتكاب الجريمة، التي وقعت في صيف العام 2022، لكنه استأنف، غير أنّ محكمة ميونيخ الإقليمية الثانية رأت وجوب قبوله لحكم الإدانة الصادر عن المحكمة الابتدائية، وقال محاميه فلوريان أوفر إنّ موكله يقبل المسؤولية، وقد توصل إلى اتفاق مع جاره، وقام بدفع الرسوم.

وبحسب ما ورد، فقد دفع اللاعب ستين الف يورو لتسوية النزاع، وذلك بعد أيام من تقارير ذكرت أن ليمان اعتقل بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول بعد احتفالات مهرجان أكتوبر في ألمانيا، كما سبق وحوكم بتهمة التهرب من رسوم وقوف السيارات بسيارته البورش.







