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خورخي مينديز يُمسك بجوهرة برشلونة

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خورخي مينديز يُمسك بجوهرة برشلونة
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كرة القدم

2024-09-30 | 02:10
خورخي مينديز يُمسك بجوهرة برشلونة

يعتبر البرتغالي خورخي مينديز أحد أهم وكلاء اللاعبين

يعتبر البرتغالي خورخي مينديز أحد أهم وكلاء اللاعبين في عالم كرة القدم، وهو يعيش من أجل عمله، ويسيطر على كل شيء، إما بنفسه أو من خلال شبكة من المجندين في جميع أنحاء أوروبا.
ولطالما كان البرتغالي منتبها إلى أكاديمية "لا ماسيا"، خاصة في السنوات الأخيرة، وقد تمكن من جذب الشباب الطامحين في برشلونة، أنسو فاتي، أليخاندرو بالدي، نيكو غونزاليس، لامين يامال وجيل فرنانديز، ولديه الآن اللؤلؤة الجديدة، آدم قروال، البالغ 12 عاماً فقط.
إنه لاعب خط وسط مهاجم ماهر، يلعب لبرشلونة تحت 13 عاما في دوري الدرجة الأولى للأطفال، ويرى النادي في آدم لاعب كرة قدم مذهل للغاية، أظهر سيطرة لا تصدق على الكرة، وشكل شراكة هجومية جيدة للغاية مع موحا أخوماش، شقيق إلياس، لاعب فياريال.
تابع مينديز قاروال الآتي من أيندهوفن عن كثب، وباتت العائلة تحت السيطرة بالنسبة الى الوكيل البرتغالي، علماً أن لدى الطفل الصاعد ثلاث جنسيات، فهو ولد في مونشنغلادباخ (ألمانيا)، لأبوين من المغرب، ويمكن أيضا استدعاؤه من قبل إسبانيا للمنتخبات الوطنية الدنيا.


خورخي مينديز يُمسك بجوهرة برشلونة

رياضة

كرة القدم

خورخي مينديز

لا ماسيا

برشلونة

آدم قروال

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