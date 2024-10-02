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صور - جمهور سيلتيك ولبنان وفلسطين خطفوا الأضواء في دوري أبطال أوروبا

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صور - جمهور سيلتيك ولبنان وفلسطين خطفوا الأضواء في دوري أبطال أوروبا
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كرة القدم

2024-10-01 | 21:53
صور - جمهور سيلتيك ولبنان وفلسطين خطفوا الأضواء في دوري أبطال أوروبا

تحوّلت جماهير سلتيك الى النجم الأول من دون منازع

تحوّلت  جماهير نادي سلتيك الأسكتلندي الى النجم الأول من دون منازع في جولة الأمس من مسابقة دوري ابطال أوروبا، بفضل تعبيرها السياسي - الانساني المتجدد، الداعم للبنان وفلسطين بمواجهة العدوان الاسرائيلي الغاشم المتواصل عليهما.
وإذا كان من الواضح أن النادي الاسكتلندي تعرّض لهزيمة ساحقة تاريخية (1-7) أمام مضيفه بروسيا دورتموند، على ملعب سيغنال إيدونا بارك، فإن جمهوره استفاد من المناسبة للتعبير عن دعمه لفلسطين ولبنان في وجه العدوان الإسرائيلي.
 

ووضعت الأكثرية من الجماهير الأسكتلندية الكوفيّات، ورفعوا علم لبنان وأعلام فلسطين، وأشعلوا الملعب بأضواء نارية ورفعوا يافطات كتب عليها "فلسطين حرة".
 

وكانت جماهير سلتيك رفعت الأعلام الفلسطينية في المدرجات خلال استقبالها سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، مساء الأربعاء الفائت، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، ولافتة كبيرة كتب فيها "يمكنهم قمعكم، ويمكنهم سجنكم، لكنهم لن يحطموا إرادتكم أبداً .. غزة، جنين، طولكرم، نابلس، لن تسيروا وحدكم أبداً”.

صور - جمهور سيلتيك ولبنان وفلسطين خطفوا الأضواء في دوري أبطال أوروبا

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