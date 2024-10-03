لقطة "شمّ الكوكايين" تفضح مشجع بايرن ميونيخ

حدث ذلك خلال فوز أستون فيلا على بايرن ميونيخ

التقطت كاميرات التلفزيون اللحظة التي شم فيها أحد مشجعي بايرن ميونيخ مسحوقا غامضا في مدرجات ملعب فيلا بارك في برمنغهام.

حدث ذلك خلال مباراة دوري أبطال أوروبا التي فاز فيها أستون فيلا على الفريق البافاري (1-0)، وانتشرت الصورة التي التقطتها TNT Sports على الفور على وسائل التواصل الاجتماعي.

شوهد المشجع وهو يغني إلى جانب صديق له، ويحمل علبة المسحوق في يده، ثم توقف عن الغناء وسكب المسحوق الغامض على مفصله قبل شمه.

وسرت تكهنات بأن المسحوق الغامض الذي شمه مشجع بايرن ميونيخ في برمنغهام قد يكون ما يسمى Wiesn Koks، وهو نوع من "الكوكايين القانوني" الذي أصبح شائعا جدا في ألمانيا خلال "مهرجان أكتوبر"، ويتشكل من مزيج من السكر والمنثول الذي يؤدي الى احتقان الأنف.







