تشيزني من راقص الى حارس مرمى مرغوب

ثاني بولندي يرتدي قميص برشلونة بعد روبرت ليفاندوفسكي

أصبح فويتشيك توماس تشيزني، مواليد وارسو في 18 نيسان - أبريل 1990، الملقب بـ"Tec"، ثاني بولندي يرتدي قميص برشلونة بعد روبرت ليفاندوفسكي، الذي لعب دوراً أساسيا في وصوله إلى النادي الكاتالوني.

برز تشيزني طفلاً كراقص وليس لاعب كرة قدم، لكن مدرب حراس المرمى في نادي ليجيا وارسو أقنعه عندما كان عمره 15 عاماً بالتدرب معه.

تدرب هناك، لكنه لم يلعب أبدا في الفريق الأول، حيث انتقل في سن 16 إلى لندن للانضمام إلى شباب أرسنال، وتنقل ووصل الى يوفنتوس حيث اعتزل، ثم فتحت إصابة الألماني مارك اندره تير شتيغن الخطيرة الأبواب للعودة والانضمام الى برشلونة.

وعلى الرغم من أنه لم يكن مهتما بكرة القدم في البداية، إلا أن تشيزني جاء من عائلة من حراس المرمى، حيث كان والده ماسيج تشيزني نجماً لفريق ليجيا ولاعبا دوليا لبلاده في تسعينيات القرن العشرين، ولعب شقيقه في الدرجة الثالثة البولندية.

كان من الممكن أن تنقطع مسيرته في سن 18، بعدما كسر ساعديه أثناء رفع الأثقال مع فريق "المدفعجية" الاحتياطي، لكنه تعافى بعد خمسة أشهر، وتم استدعاؤه لأول مرة إلى الفريق الأول لأرسنال تحت قيادة أرسين فيجنر، وكان ظهوره الاول ضد وست بروميتش في كأس الرابطة.

استفاد تشيزني من إصابات ألمونيا وفابيانسكي ليصبح خيار أرسنال الاول، ومن الغريب أن أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا كان ضد برشلونة (16 شباط - فبراير 2011)، حيث فاز "المدفعجية" بنتيجة (2-1).

خلال المواسم الثلاثة التالية، كان رقم 1 في أرسنال، وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع، وتم اكتشافه وهو يدخن في غرفة الملابس، فانتهى به الأمر على سبيل الإعارة في روما لمدة عامين، ثم دفع يوفنتوس 12 مليون دولار في صيف العام 2017 لضمّه.







