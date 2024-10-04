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نجم ريال مدريد يشيد بالغريم المراهق لامين يامال

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نجم ريال مدريد يشيد بالغريم المراهق لامين يامال
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كرة القدم

2024-10-04 | 03:09
نجم ريال مدريد يشيد بالغريم المراهق لامين يامال

استحوذ لامين يامال على عالم كرة القدم خلال الأشهر الماضية

استحوذ لامين يامال على عالم كرة القدم خلال الأشهر الماضية، بعد أن واصل تقديم مستواه المتصاعد مباراة تلو الأخرى، وفرض نفسه بين النجوم الكبار وهو في سن 17 عاماً فقط.
ويتفق الجميع أن اللاعب وثلّة من رفاقه الشباب يمثلون "قوة ضاربة" كبيرة في برشلونة، وهو ما يعترف به أيضاً نجوم منافسهم اللدود ريال مدريد، حيث قدم أنطونيو روديجر تقييمه للنجم الإسباني المراهق خلال مقابلة حديثة.
وقال روديجر "عليك أن تنسب له الفضل فيما يفعله ... إنه مجنون، مجنون (بمعنى أنّ ما يفعله لا يصدّق)، وأمامه مستقبل مثير للإعجاب، آمل أن يبقى بصحة جيدة، لأنه لا يجب عليك أبداً أن تتمنى لأي شخص السوء".
وأضاف روديجر متحدثاً عن يامال "اللاعب في سن 17 عاماً، ما فعله في بطولة أوروبا ... إنه أمر مخيف للغاية، مخيف جداً .. لديه مستقبل مشرق".
كما اختار روديجر لاعبه المثالي الذي يتمناه لمركز قلب الدفاع في فريق مدربه كارلو أنشيلوتي، وكشف "وجود وليام صليبا (اللاعب الدولي الفرنسي في فريق أرسنال) سيكون أمراً رائعاً، إنه واحد من أفضل ثلاثة مدافعين في العالم إلى جانب فان دايك وجابرييل".



نجم ريال مدريد يشيد بالغريم المراهق لامين يامال

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

أنطونيو روديجر

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