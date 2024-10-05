هل نرى محمد صلاح في باريس سان جيرمان؟

ينتهي عقده هذا الصيف مع ناديه ليفربول الانجليزي

تردد أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد لتقديم عرض للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، الذي ينتهي عقده هذا الصيف مع ناديه الحالي، ليفربول الانجليزي.

وسيكون صلاح حرًاً في التفاوض مع أيّ نادٍ يختاره منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني - يناير المقبل، وساد الاعتقاد أنّ الأندية في المملكة العربية السعودية ستكون الأولى في خطّ طويل من تلك التي ترغب بالحصول على خدمات النجم المصري.

فقبل الموسم الماضي، قدّم نادي الاتحاد السعودي عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من أجل صلاح، لكنّ ليفربول رفضه.

وفي المقابل، لم يفتح النادي الإنجليزي بعد محادثات مع مهاجمه حول عقد جديد يضمن استمراره في الأنفيلدرود، وعدم مغادرته نهاية الموسم.

وقد فتح ذلك الباب أمام احتمال اتمام انتقال ضخم إلى باريس سان جيرمان، الذي لا يزال يعاني من هزيمة يوم الثلاثاء أمام أرسنال في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الفرنسي قد ابتعد عن استراتيجيّة انتداب النجوم الكبار في الآونة الأخيرة، لكن إغراء التعاقد مع صلاح قد يكون كبيراً جدّاً.





