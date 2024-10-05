الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

بيدري النموذج لتألق برشلونة بقيادة هانسي فليك

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بيدري النموذج لتألق برشلونة بقيادة هانسي فليك
A-
A+

كرة القدم

2024-10-05 | 04:37
بيدري النموذج لتألق برشلونة بقيادة هانسي فليك

يبدو برشلونة مختلفاً تماماً مقارنة بالمواسم الماضية

يبدو برشلونة مختلفاً تماماً مقارنة بالمواسم الماضية، فهو فريق أكثر كثافة هجومية وأكثر عمودية وعمق في اللعب، يلعب بسرعة، ويضغط على الخصم.
هذا ما تؤكده البيانات الهجومية، والبيانات الدفاعية، فقد تغير برشلونة كثيرا تحت قيادة هانسي فليك، بحيث يمكن تلخيص تطور الفريق من خلال نجمه بيدري كنموذج.
فمن بين جميع لاعبي خط الوسط الذين يتنافسون في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى، ودوري أبطال أوروبا، فإن بيدري هو الذي يحقق أكبر عدد من عمليات استعادة واستخلاص الكرات في الثلث الأخير من الملعب، أي في المراكز المتقدمة.
وبعد ان استعاد 17 كرة في 34 مباراة الموسم الفائت، وبرصيد 10 حالات في 10 مباريات، يتقدم بيدري على لاعبي خط الوسط المهاجمين الآخرين مثل فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) ودومينيك سزوبوسزلاي (ليفربول).
مع فليك، يبدو بيدري لاعباً آخر، كما برشلونة الذي يسرق أكبر عدد من الكرات في الثلث الأخير، برصيد 48 حالة، مع اثنين أكثر من مانشستر سيتي، وقد سجل هدفين وصنع هدفين حتى الان هذا الموسم.




بيدري النموذج لتألق برشلونة بقيادة هانسي فليك

رياضة

كرة القدم

برشلونة

هانسي فليك

بيدري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
برشلونة ونايكي على وشك إنجاز اتفاقهما التاريخي

اقرأ ايضا في كرة القدم

برشلونة ونايكي على وشك إنجاز اتفاقهما التاريخي
04:35

برشلونة ونايكي على وشك إنجاز اتفاقهما التاريخي

إغلاق اتفاقية الرعاية التاريخية في الأيام القليلة المقبلة

04:35

برشلونة ونايكي على وشك إنجاز اتفاقهما التاريخي

إغلاق اتفاقية الرعاية التاريخية في الأيام القليلة المقبلة

أزمة جديدة في حياة نيمار .. قضية إثبات أبـوّة
04:34

أزمة جديدة في حياة نيمار .. قضية إثبات أبـوّة

بالإضافة الى أزمة الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة جداً

04:34

أزمة جديدة في حياة نيمار .. قضية إثبات أبـوّة

بالإضافة الى أزمة الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة جداً

هل نرى محمد صلاح في باريس سان جيرمان؟
04:30

هل نرى محمد صلاح في باريس سان جيرمان؟

ينتهي عقده هذا الصيف مع ناديه ليفربول الانجليزي

04:30

هل نرى محمد صلاح في باريس سان جيرمان؟

ينتهي عقده هذا الصيف مع ناديه ليفربول الانجليزي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024