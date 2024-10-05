بيدري النموذج لتألق برشلونة بقيادة هانسي فليك

يبدو برشلونة مختلفاً تماماً مقارنة بالمواسم الماضية

يبدو برشلونة مختلفاً تماماً مقارنة بالمواسم الماضية، فهو فريق أكثر كثافة هجومية وأكثر عمودية وعمق في اللعب، يلعب بسرعة، ويضغط على الخصم.

هذا ما تؤكده البيانات الهجومية، والبيانات الدفاعية، فقد تغير برشلونة كثيرا تحت قيادة هانسي فليك، بحيث يمكن تلخيص تطور الفريق من خلال نجمه بيدري كنموذج.

فمن بين جميع لاعبي خط الوسط الذين يتنافسون في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى، ودوري أبطال أوروبا، فإن بيدري هو الذي يحقق أكبر عدد من عمليات استعادة واستخلاص الكرات في الثلث الأخير من الملعب، أي في المراكز المتقدمة.

وبعد ان استعاد 17 كرة في 34 مباراة الموسم الفائت، وبرصيد 10 حالات في 10 مباريات، يتقدم بيدري على لاعبي خط الوسط المهاجمين الآخرين مثل فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) ودومينيك سزوبوسزلاي (ليفربول).

مع فليك، يبدو بيدري لاعباً آخر، كما برشلونة الذي يسرق أكبر عدد من الكرات في الثلث الأخير، برصيد 48 حالة، مع اثنين أكثر من مانشستر سيتي، وقد سجل هدفين وصنع هدفين حتى الان هذا الموسم.









