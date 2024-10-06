فيديو - اقتحم الملعب ونجح في التقاط صورة مع ميسي

Lionel Messi waives off security to take a picture with a young fan at Inter Miami/Toronto FC game pic.twitter.com/RJerrF5JgR — Jordy (@scoopittypoop) October 5, 2024

خلال الفوز المثير لانتر ميامي على مضيفه تورنتو بهدف سجله ليوناردو كامبانا في الوقت القاتل، قفز طفل إلى الملعب، وتمكن من تجاوز عناصر الأمن، ووصل الى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فقط لالتقاط صورة معه.تعاطف ليو مع الشاب، وسمح له بتحقيق حلمه، على الرغم من تدخل مرافقه، ووافق على التقاط صورة شخصية معه، فرفع المشجع الشاب، المبتهج للغاية، ذراعيه للتعبير عن الانتصار، بينما رافقه حارس الأمن إلى الخارج وسط تصفيق أكثر من عشرين ألف متفرج في ملعب BMO Field.بعدها، سعى مشجعان آخران، للوصول إلى النجم الأرجنتيني، في محاولات أجهضها أفراد الأمن الذين كان لديهم الكثير من العمل للقيام به، مع محاولة رابعة فشل صاحبها في الوصول إلى أرض الملعب.