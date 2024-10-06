في عيد ميلاده: زلاتان أهدى نفسه فيراري قيمتها 850 الف يورو

سيارة فيراري جديدة في مرآب زلاتان إبراهيموفيتش، حيث احتفل نجم كرة القدم السابق بعيد ميلاده الـ43، وقرر أن يقدم لنفسه هدية، وتحديدا سيارة فيراري، تبدأ قيمتها بـ850 ألف يورو، أضافها إلى مجموعته.كان النموذج الذي اختاره النجم السويدي السابق، العاشق لعلامة فيراري التجارية، هو سيارة سوداء مع ملحق أحمر على الغطاء الأمامي، طراز Ferrari SF90 XX Spider، ونشر صورة على انستغرام مع رسالة "عيد ميلاد سعيد زلاتان".تم إطلاق السيارة في العام 2023، وهي نوع مختلف من SF90 Stradale، تصل قوتها إلى 1030 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 770 نيوتن / متر، ومحركها هو محرك V8 ثنائي التوربو ، قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 320 كيلومتر في الساعة، وتسارع من 0 إلى 100 في 2.3 ثانية فقط.