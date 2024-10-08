ما هي صحة ارتباطها بجود بيلينغهام؟ .. كيم كارداشيان تجيب

أنباء عن علاقة عاطفية تجمع بيلينغهام وعارضة الأزياء



انتشرت مؤخراً بعض الأنباء، عن علاقة عاطفية تجمع النجم الانجليزي جود بيلينغهام، وعارضة الأزياء وسيدة الاعمال كيم كارداشيان، خاصة بعد ظهور الثنائي معا في أكثر من صورة وفيديو.

وجاء ذلك بعد قيام كارديشيان بزيارة نادي ريال مدريد، في الاول من أيلول - سبتمبر الفائت، ونشرها لصور داخل مقرّه، مع رئيسه فلورنتينو بيريث والعديد من اللاعبين، أبرزهم جود بيلينغهام، كما تابعت الفوز في ملعب سانتياغو برنابيو، على ريال بيتيس.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو، نفت كيم الأمر وقالت "إنه أمر مضحك للغاية، أطفالي يحاولون اقناعي بالأمر، وأنهم مستعدون لذلك، ولكن أنا لست كذلك، البعض يريدني ان أرتبط بلاعب كرة سلة بأي ثمن، ولكني أخبرهم أن هذا ليس ما أريده في الوقت الحالي".





