كاسانو لرونالدو: لم أحترمك لأنني لا أحبك كلاعب !!

استمرت فصول العلاقة السيئة بين رونالدو وكاسانو

استمرت فصول العلاقة السيئة بين الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم منتخب إيطاليا الأسبق أنطونيو كاسانو، الذي ادّعى أن "الدون" تواصل معه بعد الانتقادات الأخيرة التي ساقها ضده.

وكان كاسانو، لاعب ريال مدريد الإسباني وروما وميلان وإنتر الإيطاليين الأسبق، انتقد رونالدو وذكر أنه "لا يعرف كيف يلعب كرة القدم"، وأضاف في بودكاست "BSMT"أنه تلقى رسالة من "الدون" يطلب فيها المبررات.

وشرح كاسانو لصحيفة "إبولا" البرتغالية "قلت إن هناك رونالدو واحد فقط من البرازيل (الظاهرة رونالدو نازاريو)، وأن كريستيانو لا أضعه ضمن قائمتي في أفضل خمس أو حتى أفضل عشر لاعبين، بسبب جودة اللاعب".

وقال كاسانو "رونالدو لا يعرف كيف يلعب كرة القدم، يمكنه تسجيل 3 آلاف هدف، لا أكترث، فهناك لاعبون مثل هيغواين، وليفاندوفسكي، وأغويرو وغيرهم يعرفون كيف يلعبون الكرة كفريق، أما رونالدو فيبحث عن الهدف فقط".

وتابع "تلقيت على هاتفي رسالة من رقم يحمل الرمز 0034 (إسبانيا)، عبارة عن قائمة بجميع الألقاب التي فاز بها (رونالدو)، بالإضافة إلى الأهداف والإحصائيات، وتلتهما رسالة صوتية قال لي فيها (لقد قللت من احترامي، لا داعي لتكرار ذلك مرة أخرى، فأنت سجلت 150 هدفا فقط، وفزت بـ4 ألقاب فقط)".

وشرح كاسانو أنه لم يرغب في ترك رونالدو دون إجابة، فردّ عليه في رسالة صوتية "عزيزي رونالدو، استمع إليّ، هل تعرف ما هي المشكلة؟ لم أحترمك لأنني لا أحبك كلاعب".





