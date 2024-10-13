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فيديو - مشاهير السوشال ميديا ضحايا العنصرية في إسبانيا

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فيديو - مشاهير السوشال ميديا ضحايا العنصرية في إسبانيا
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كرة القدم

2024-10-13 | 03:52
فيديو - مشاهير السوشال ميديا ضحايا العنصرية في إسبانيا

ضربت العنصرية مجدداُ ملاعب إسبانيا

ضربت العنصرية مجدداُ ملاعب إسبانيا، وحصل ذلك خلال مباراة استعراضية، على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد، حملت عنوان (Eleven All Stars)، وشارك فيها العديد  من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الفرنسيين والإسبان.
وتوقف اللعب في الدقيقة 54، عندما تعرض الستريمر الشهير براوكس الى إيماءة "القرد" العنصرية من قبل أحد المشجعين الإسبان، فتوجه الفرنسي الأسمر البشرة إلى حكم المباراة، الذي بادر فوراً الى ايقاف اللعب.
وبادر بعض اللاعبين الفرنسيين الى مغادرة الملعب، فيما دخل البعض الآخر في ملاسنات حادة مع مشجعين، ثم حمل براوكس الميكروفون الداخلي، مندداً بالعنصرية وقال "لأول مرة أتعرّض لمثل هذا التصرف، العبارات العنصرية ليس لها مكان في الرياضة، لقد جئنا إلى هنا من أجل لعب كرة القدم".
وطالب براوكس من الجماهير الهتاف ضد العنصرية من أجل استكمال المباراة، وهو ما حدث بالفعل، فاستكملت المواجهة.




فيديو - مشاهير السوشال ميديا ضحايا العنصرية في إسبانيا

رياضة

كرة القدم

Eleven All Stars

براوكس

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