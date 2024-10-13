فيديو - مشاهير السوشال ميديا ضحايا العنصرية في إسبانيا

Un "supporter" dans les tribunes du Metropolitano a mimé des gestes de singe…



Sacrée dinguerie de voir ça…



Tous les joueurs rentrent aux vestiaires.



🎥 @Foot2RueUltras pic.twitter.com/6TdTZWVqXQ — Actu Foot (@ActuFoot_) October 12, 2024

ضربت العنصرية مجدداُ ملاعب إسبانيا، وحصل ذلك خلال مباراة استعراضية، على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد، حملت عنوان (Eleven All Stars)، وشارك فيها العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الفرنسيين والإسبان.وتوقف اللعب في الدقيقة 54، عندما تعرض الستريمر الشهير براوكس الى إيماءة "القرد" العنصرية من قبل أحد المشجعين الإسبان، فتوجه الفرنسي الأسمر البشرة إلى حكم المباراة، الذي بادر فوراً الى ايقاف اللعب.وبادر بعض اللاعبين الفرنسيين الى مغادرة الملعب، فيما دخل البعض الآخر في ملاسنات حادة مع مشجعين، ثم حمل براوكس الميكروفون الداخلي، مندداً بالعنصرية وقال "لأول مرة أتعرّض لمثل هذا التصرف، العبارات العنصرية ليس لها مكان في الرياضة، لقد جئنا إلى هنا من أجل لعب كرة القدم".وطالب براوكس من الجماهير الهتاف ضد العنصرية من أجل استكمال المباراة، وهو ما حدث بالفعل، فاستكملت المواجهة.