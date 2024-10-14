مفاجأة - نايف هزازي يعود ويوّقع لنادي من الدرجة الرابعة

شكّلت عودة مهاجم المنتخب السعودي، إلى الملاعب مفاجأة مدوية



شكّلت عودة نياف هزازي، مهاجم المنتخب السعودي، إلى الملاعب مفاجأة مدوية، ليس فقط لأنّها كانت من بوابة نادي "الوادي" الناشط في دوري الدرجة الرابعة في السعودية، بل أيضاً بسبب العقد الغريب الذي وقّعه اللاعب مع هذا النادي.

فهزازي، صاحب الـ36 عاماً، الذي غاب عن الملاعب أربع سنوات، منذ رحيله عن صفوف نادي العدالة، إثر فسخ العقد بينهما، وقّع مع نادي الوادي، وسيكون عقده وفق الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، لأربع مباريات فقط، ما أثار جدلاً واسعاً واستغراباً.

وكان هزازي قد بدأ مشواره في الفئات السنية بنادي الاتحاد، قبل أن يصعد للفريق الأول في العام 2008، وبقيَ هناك حتى العام 2013.

بعدها، تنقل بين أندية الشباب والنصر والتعاون وأحُد والعدالة، كما خاض تجربة احترافية مع بوتوساني الروماني في العام 2018، وتوّج خلال مسيرته بعدّة ألقاب في الدوري السعودي وفي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، كما شارك في 54 مباراة دولية، سجّل خلالها 14 هدفًاً.







