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أوبتا تحدد قائمة أفضل 100 ناد في العالم

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أوبتا تحدد قائمة أفضل 100 ناد في العالم
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كرة القدم

2024-10-14 | 01:25
أوبتا تحدد قائمة أفضل 100 ناد في العالم

آخر تصنيف من شبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات

بحسب آخر تصنيف من شبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات، تربع مانشستر سيتي الانجليزي في صدارة قائمة أفضل 100 ناد في العالم حالياً، بين 13 ألف نادي تقريباً، بنسبة قوة 100%، متقدماً على ريال مدريد الإسباني الثاني بنسبة 97.2%..
وفي المركز الثالث عالميا، جاء أرسنال الإنجليزي (96.9%)، ثم إنتر ميلان الإيطالي (94.4%)، وبعدهما ليفربول الإنجليزي في المركز الخامس (95.9 %).
عربياً، حل الهلال والنصر السعوديان، الأول في المركز الـ34 على مستوى العالم، بمعدل قوة 88.1 على مائة، والثاني في الترتيب الـ92 عالميا بنسبة 83.6%، وجاء الأهلي المصري ثالثاً وأول على المستوى القاري في أفريقيا و108 عالميا بنسبة 82.9%.



أوبتا تحدد قائمة أفضل 100 ناد في العالم

رياضة

كرة القدم

شبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات

مانشستر سيتي

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