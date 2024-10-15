حالة صحية خاصة قد تُخرج ريس جيمس من تشيلسي

غاب قائد تشيلسي ريس جيمس عن 129 مباراة بسبب الإصابات

غاب قائد تشيلسي ريس جيمس عن 129 مباراة بسبب الإصابات خلال السنوات الخمس التي قضاها في الفريق الأول، وقد أكّد النادي أنّه عاد إلى التدريبات بعد إصابته الأخيرة في أوتار الركبة.

وفي تحول مفاجئ، تم الكشف عن أن قائد تشيلسي، يفكر في مغادرة النادي، حيث بدأت المحادثات بين ممثله وأندية في إسبانيا والبرتغال، في طليعتها برشلونة.

ولا يقتصر تفكير اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، على البحث عن مغامرة جديدة فحسب، بل يدور بشكل كبير حول مشكلة صحية ملحة، حيث تعتبر الأجواء المعتدلة في جنوب أوروبا مفيدة لصراعه المستمر مع الإصابات العضلية التي أثّرت على قدرته.

وعانى الظهير الأيمن من 7 إصابات محبطة في أوتار الركبة، والعديد من الإصابات العضلية التي أعاقت ركبتيه، وقد أدت هذه الإصابات المؤسفة إلى غيابه عن 129 مباراة، ما يسلّط الضوء على الطبيعة الحرجة لوضعه.

وتؤكد النصيحة التي قدمها فريق العلاج الطبيعي لجيمس على الفوائد المحتملة للمناخ المعتدل والطبيعة الأقل قسوة لدوريات مثل الإسباني والبرتغالي.

ومن المأمول أن تخفّف هذه العوامل ليس فقط من متاعبه الحالية، ولكن لإطالة أمد مسيرته في مستوى النخبة في هذه الرياضة، على الرغم من أن ولاءه للنادي لا يتزعزع، إلا أن انتقاله قد يكون ضرورياً لضمان سلامته والحفاظ على مسيرته المهنية.

وإذا رحل جيمس، فإن تشيلسي لن يخسر لاعباً رائعاً فحسب، بل سيفقد قائداً أيضاً، ما قد يستلزم إصلاحاً هيكلياً، في الوقت الذي يتصارع فيه النادي مع الفراغ الذي سيتركه في أعقاب رحيله.







