اشتعال معركة الرواتب والحقوق بين مانشستر سيتي وميندي

يدعي أن سيتي يدين له بمبلغ 11.5 مليون جنيه إسترليني

أقرض لاعبو مانشستر سيتي زميلهم السابق بنجامين ميندي المال عندما توقف النادي عن دفع راتبه بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، حسبما قيل للمحكمة، حيث تلقى دعماً كل من رحيم سترلينج وبرناردو سيلفا ورياض محرز.

ويدعي اللاعب الفرنسي أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يدين له بمبلغ 11.5 مليون جنيه إسترليني كأجور غير مدفوعة، بعد أنّ تم حجب أجره الشهري اثر اتهامه في عام 2021 قبل أن تتمّ تبرئته.

ورفع ميندي، الذي يلعب لنادي لوريان الفرنسي، دعوى ضد مانشستر سيتي، مطالباً بـ"خصومات غير مصرّح بها" من أجره، وأظهر عقده الذي تضمن مكافأة قدرها 900 ألف جنيه إسترليني مقابل مشاركته في 60% من المباريات، ومكافأة قدرها مليون جنيه إسترليني إذا تأهل السيتي لدوري أبطال أوروبا، ومبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني سنوياً لشركة حقوق الصور الخاصّة به.

وجاء في وثائق المحكمة التي تمّ عرضها أنّ ميندي "نفذت أمواله بسرعة كبيرة" واضطر لبيع قصره في شيشاير لتغطية الرسوم القانونية والفواتير ومدفوعات إعالة طفله.

وقال اللاعب إنّ وكيل أعماله، ميسا ندياي، دفع أتعاب المحاماة الخاصة به، بينما قدّم زملاؤه في الفريق الدعم المالي له، ووصف الظهير الأيسر اتهامه في عام 2021 بأنه اليوم الذي انقلبت فيه حياته رأساً على عقب إلى الأبد.

وقال ميندي، الذي مثل أمام المحكمة عبر الفيديو، إنه وندياي حصلا على تأكيدات من عمر برادة، رئيس عمليات كرة القدم في السيتي آنذاك، بأنه سيحصل على رواتبه غير المدفوعة بمجرد تبرئته من التهم الموجهة إليه، وأرسل اللاعب رسالة على واتساب إلى برادة في 2022، يسأله فيها عما إذا كان بإمكانه التأكيد كتابياً على دفع الرواتب، لكنّه لم يرد، ونفى أن يكون قد قدّم مثل هذا التأكيد. وبعد تبرئته، أرسل ميندي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي للسيتي، لكنّه لم يتلقَّ أيّ ردّ.

واستمرّ النادي في دفع مستحقات ميندي بعد القبض عليه لأول مرة في 2020، لكنّه جادل بعدم الاستمرار في ذلك، لأن شروط الكفالة وإيقافه من قبل اتحاد الكرة تعني أنه لم يعد قادراً على أداء واجباته كلاعب.

وحُكم ببراءة مندي من ست تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي في 2023، لكن هيئة المحلفين نفسها لم تستطع التوصّل إلى حكم في تهمة اغتصاب أخرى وتهمة محاولة اغتصاب، وأدى ذلك إلى إعادة المحاكمة وحُكم ببراءته من تهمة اغتصاب واحدة وتهمة الشروع في الاغتصاب.





