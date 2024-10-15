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صور - رونالدو يقدّم علامته التجارية الفاخرة من الساعات

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صور - رونالدو يقدّم علامته التجارية الفاخرة من الساعات
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كرة القدم

2024-10-15 | 00:02
صور - رونالدو يقدّم علامته التجارية الفاخرة من الساعات

ليس كريستيانو رونالدو غريباً عن الفخامة

ليس كريستيانو رونالدو غريباً عن الفخامة، وهو الامر الذي لم يتغيّر أبداً، وتبين مجدداً من خلال إطلاقه مجموعة ساعات فاخرة.
وتعاون النجم البرتغالي مع علامة الساعات الشهيرة ”جاكوب آند كو“ لإصدار هذه المجموعة الفاخرة والتي تتضمن ساعتين Flight of CR7 وHart of CR7.
وتتميز كلتا الساعتين بحركة هيكلية ذات هندسة مذهلة، مع عمودين يمثلان رونالدو وعلامته التجارية الشهيرة CR7، وبينما يُظهر أحد العمودين شعار CR7 وتوقيعه، يُظهر العمود الآخر وضعيات رونالدو الشهيرة.
 

وتُظهر Flight of CR7 الدون وهو يرتفع عالياً من أجل ضربة رأس، بينما تُظهره الأخرى Heart of CR7 وهو يشد قبضته احتفالا.
كما يتضمن التصميم لمسات رقيقة مثل غطاء الأسطوانة على شكل كرة قدم، وصورة رونالدو مرتديا قميصه الأيقوني ذي الرقم 7، مطبوعا بالذهب على ظهر العلبة المصنوع من الكريستال الياقوتي.
ومن المؤكد أن هذين الجزئين من مجموعة ساعات رونالدو الفاخرة الجديدة التي تنضح بالفخامة، سيكلفان مبلغا كبيرا.
تبلغ قيمة ساعة (Heart of CR7) 19,335 جنيهاً إسترلينياً، بينما تبلغ تكلفة ساعة Flight of CR7  مبلغًا ضخماً قدره 44,672 جنيها إسترلينيا.
 

وقد بنى رونالدو علاقة مع جاكوب أرابو، مؤسس شركة جاكوب وشركاه، على مدى العقدين الماضيين حيث كان النجم البرتغالي زبوناً وصديقاً لمصمم الساعات.
وكتب النجم البرتغالي على إنستغرام "لطالما حلمت بامتلاك مجموعة ساعات خاصة بي، ساعة @jacobandco رحلة CR7 وقلب CR7 مستوحاة من بعض اللحظات الأكثر شهرة في الملعب، وآمل أن تعجبكم هذه الساعات بقدر ما أحبها".
ويُعرف رونالدو بعشقه للساعات، وتقدر قيمة مجموعته بـ5 ملايين جنيه إسترليني، ولديه أيضاً مجموعة من المجوهرات بقيمة 3.4 مليون جنيه إسترليني، وأسطول من السيارات الخارقة بقيمة مذهلة تبلغ 18 مليون جنيه إسترليني.



صور - رونالدو يقدّم علامته التجارية الفاخرة من الساعات

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

جاكوب آند كو

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