"كولدبلاي" على قميص برشلونة في "الكلاسيكو"

كولدبلاي، هي فرقة روك عالمية بريطانية، تشكلت في لندن في العام 1997، وتتألف من المطرب وعازف البيانو كريس مارتن وعازف الجيتار جوني باكلاند وعازف الجيتار جاي بيريمان وعازف الدرامز والإيقاع ويل تشامبيون والمدير هارفي.

وتواصل منصة "Spotify" العالمية تعاونها في عالم الموسيقى مع كباره مثل كولدبلاي وعالم كرة القدم من خلال شراكتها مع نادي برشلونة، الذي سيحمل قميصه شعار الفرقة المستوحى من الألبوم العاشر (Moon Music).

وسيرتدي رجال برشلونة القميص بهذا الشعار في الكلاسيكو مع ريال مدريد في 26 الجاري، وسيضعه فريق السيدات في مباراتهن يوم الثاني من الشهر المقبل، علماً أن شركاء سبوتيفاي الموسيقيين KAROL G وThe Rolling Stones وROSALحA وDrake كانوا على القميص من قبل.





