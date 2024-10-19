منتخب المغرب خطف لاعباً جديداً فمن هو؟

يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم مساعيه لضم المواهب

يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم مساعيه لضم المواهب المولودة في أوروبا، لتعزيز صفوف المنتخب الوطني، وخصوصاً في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 وتصفيات كأس العالم 2026.

وبعد ضمّ الثنائي بلال الخنوس وأنس الزروري من الفئات العمرية في بلجيكا، خطف منتخب المغرب موهبة جديدة من هناك، والمقصود هو إسماعيل باعوف، قلب الدفاع الواعد، المحترف مع اندرلخت.

متأثراً بوالده رشيد، الذي لعب لعدة أندية بلجيكية بين عامي 1995 و2005، انطلق باعوف الإبن في مسيرته الكروية في العام 2016 في مدرسة نادي شارلروا، وأسهم تميّزه في انضمامه في العام 2022 الى أندرلخت في صفقة انتقال حرّ، مُفضّلاً إياه على الاحتراف حيث كان.

وخلال الموسم الحالي، تألق باعوف، 18 عاماً، مع رديف أندرلخت، حيث خاض 30 مباراة معه، فأسهم بهدفين بين صناعة وتسجيل، ما فتح الباب امامه نحو الفريق الأول، والمشاركة الناجعة خلال المباراة الودية الأخيرة التي جمعت "أسود الأطلس" تحت 20 عاما مع نظيره الفرنسي.

وأشاد وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، باللاعب الشاب ورغبته بالاستعانة بخدماته خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.







