صور - حارس أرسنال يركع وينحني في لحظة رومانسية

اتخذ حارس مرمى أرسنال خطوة متقدمة في حياته الشخصية

على الرغم من الهزيمة المفاجئة أمام مضيفه بورنموث بهدفين دون رد أمس السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد اتخذ حارس مرمى أرسنال، الاسباني ديفيد رايا، خطوة متقدمة في حياته الشخصية.



فقد انحنى رايا على ركبتيه، ليطلب الزواج من شريكته عارضة الأزياء تاتيانا تروبول، خلال عشاء أقيم على ضوء الشموع، ووثق مصور هذه اللحظات الرومانسية، التي تخللها عناق وقُبل وخاتم مثير للإعجاب. فقد انحنى رايا على ركبتيه، ليطلب الزواج من شريكته عارضة الأزياء تاتيانا تروبول، خلال عشاء أقيم على ضوء الشموع، ووثق مصور هذه اللحظات الرومانسية، التي تخللها عناق وقُبل وخاتم مثير للإعجاب.



وكانت تاتيانا تعمل في ملهى ليلي، قبل أن تلتقي برايا، الذي شكّلت لاقته بها فتحاً في حياتها، فحصلت على العديد من فرص العمل، وخصوصاً في مجال عرض الأزياء. وكانت تاتيانا تعمل في ملهى ليلي، قبل أن تلتقي برايا، الذي شكّلت لاقته بها فتحاً في حياتها، فحصلت على العديد من فرص العمل، وخصوصاً في مجال عرض الأزياء.





