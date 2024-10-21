فيديو - نجاة بونيفاس من حادث مروّع وسيارته تحطمت

🚨🚨| Victor Boniface was involved in a terrifying car accident following Bayer Leverkusen's Bundesliga victory on Saturday.



He escaped with only minor injuries after the crash, which left his car wrecked.



According to Bild, Boniface is fine, having only sustained two minor… pic.twitter.com/Q3EDtSxRPi — CentreGoals. (@centregoals) October 20, 2024

"الله أكبر" و"قرر الله أن وقتي لم يحن بعد"، قال فيكتور بونيفاس، مهاجم باير ليفركوزن، على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرضه لحادث بسيارته.وفي المنشور، أمكن بعد الحادث، رؤية سيارة بونيفاس، الذي سجل هدف الفوز (2-1) ضد أينتراخت يوم السبت الماضي، وهو هدف مهم سمح لفريق المدرب تشابي ألونسو برفع رصيده في المركز الرابع في الدوري الالماني إلى 14 نقطة، خلف فرايبورغ (15) ولايبزيغ وبايرن ميونيخ (17).لحسن الحظ، يبدو أن مهاجم المنتخب النيجيري، البالغ من العمر 23 عاماً، لم يعاني من أي مشاكل كبيرة نتيجة الحادث، على الرغم من أنه حذف لاحقا المنشور، لأنه تسبب بالقلق على وسائل التواصل الاجتماعي.