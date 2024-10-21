مانشستر سيتي بين الغيابات والأرقام القياسية

سجل فريق المدرب بيب جوارديولا رقما قياسيا جديدا للنادي

شهدت مباراة يوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بين وولفرهامبتون ومانشستر سيتي تسجيل فريق المدرب بيب جوارديولا، رقما قياسيا جديدا للنادي، لأطول سلسلة دون هزيمة في تاريخ المسابقة.

فعلى الرغم من المعركة الصعبة في ملعب مولينو، لا يزال السيتي من أبرز المنافسين على لقب الدورب المخلي، فبعد أن تأخر السيتيزنز في البداية بهدف من يورغن ستراند لارسن، انتفض بهدف مذهل من جوشكو جفارديول وهدف الفوز في اللحظة الأخيرة من جون ستونز ليحصد النقاط الثلاث.

وعلى الرغم من أن التعادل كان سيحسّن رقمه القياسي السابق في العام 2018، إلا أنّ هذا الفوز ساعد جوارديولا على تهدئة بعض المخاوف التي أثارها التعادلان الأخيران ضد أرسنال (2-2) ونيوكاسل يونايتد (1-1).

فقد فاز فريقه الآن توالياً ضد فولهام (3-2) وولفرهامبتون (2-1)، ورفع عدد مبارياته الخالية من الهزائم إلى 31، مع 25 فوزاً و6 تعادلات.

وإضافة إلى ذلك، لا يزال سيتي، الفريق الوحيد الذي لم يهزم في هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز، مع 6 انتصارات وتعادلين من 8 مباريات.

وفي المقابل، عانت فرق مثل ليفربول وأرسنال وأستون فيلا وبرايتون ونوتنغهام فورست من خسارة واحدة على الأقل.

وعلى الرغم من الإصابات طويلة الأمد، مثل رودري هيرنانديز، فقد سمحت هذه المباريات لبيب جوارديولا بدمج ماتيو كوفاتشيتش في محور خط وسط سيتي، فيما وضع ثقته في لاعبين مثل برناردو سيلفا وإلكاي جوندوغان، مع غياب كيفن دي بروين بسبب إصابة في العضلات المثنية.

ويواجه مانشستر سيتي سبارتا براغا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعد أن تعادل مع إنتر ميلان (0-0) وهزم سلوفان براتيسلافا (4-0) في أول جولتين، قبل أن يلعب في الدوري ضد ساوثامبتون صاحب المركز 19.







