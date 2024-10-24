فيديو - طفل يوّرط ميسي في حركة احتفالية غريبة !

أنهى انتر ميامي "موسمه العادي" المذهل في صدارة المجموعة الشرقية

أنهى انتر ميامي "موسمه العادي" المذهل حتى الآن في صدارة المجموعة الشرقية برصيد 74 نقطة من 34 مباراة، وبدأ الاستعداد للمراحل الحاسمة.

وحقق انتر ميامي 22 فوزاً و8 تعادلات، وخسر 4 مرات فقط، وسجل الفريق 79 هدفاً، وهو الرصيد الأعلى في البطولة، كان بينها 20 للأسطورة ليونيل ميسي ومثلها لصديقه الأوروغوياني لويس سواريز، أي أنهما سجلا منفردين نصف أهداف الفريق.

وخلال تنقله في ميامي، وفي لقطة طريفة، التقى ميسي بطفل، طلب اليه القيام بحركة احتفالية معينة، فيها بعض التعقيد، فأشار اليه لإعادتها كي تمكن منها، ولكن دون جدوى، وسط ضحك الحضور.