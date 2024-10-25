عبد العزيز برادة يفجع كرة القدم المغربية

أكد مارسيليا وفاة لاعبه السابق بمنشور مؤثر على موقع إكس

توفي لاعب مرسيليا والمنتخب المغربي السابق عبد العزيز برادة عن 35 عاماً، نتيجة تعرّضه لأزمة قلبيّة يوم أول أمس الخميس.

وأكد مارسيليا وفاة لاعبه السابق بمنشور مؤثر على موقع إكس، جاء فيه "ارقد بسلام يا عبد العزيز .. علم نادي أولمبيك مرسيليا بحزن بوفاة لاعبه السابق والدولي المغربي عبد العزيز برادة .. وصل لاعب الوسط الهجومي في صيف 2014، وحمل ألوان أولمبيك مارسيليا لموسمين، ويود النادي أن يتقدم بخالص التعازي لأسرته ويشاطر أحباءه أحزانهم".

وانهالت عبارات التعازي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب نجم المنتخب المغربي أمين حارث "رحمك الله يا عبد العزيز برادة وبارك الله فيكم وفي أحبابه"، وكتب نادي باريس سان جيرمان، الذي لعب له مع الفريق الرديف "ببالغ الحزن والأسى علم نادي باريس سان جيرمان بوفاة عبد العزيز برادة، الدولي المغربي الذي كان يتدرب في النادي .. يتقدم باريس سان جيرمان بخالص التعازي لعائلته وأحبّائه".

بدأ برادة مسيرته الكروية مع نادي سينارت مويسي، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في عام 2007، لكنّه لم يشارك أبداً مع الفريق الأول، ثم انتقل إلى خيتافي في العام 2010، ولعب لمرسيليا وأنطاليا سبور وجيمناستيك ولوسيتانوس سان ماور في أوروبا، قبل أن يعلّق حذاءه في العام 2021، وشارك في 26 مباراة مع منتخب المغرب وسجل 4 أهداف على مدار 3 سنوات، ومثّله في أولمبياد لندن 2012.





