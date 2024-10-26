فيديو - مشاهد مذهلة لعنف على هامش كأس ليبرتادوريس

مجموعة غريبة من الحوادث الخطيرة حصلت على هامش المباراة

مجموعة غريبة من الحوادث الخطيرة حصلت على هامش المباراة التي خسرها بينارول الاوروغوياني خارج أرضه أمام بوتافوغو البرازيلي (0-5) في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس على استاد نيلتون سانتوس الأولمبي في ريو دي جانيرو.

فقد شارك حشد من مشجعي بينارول في اشتباكات مختلفة مع الشرطة البرازيلية، ومع مشجعي النادي المحلي، كما أضطر غييرمو فاريلا، اللاعب الأوروغواياني السابق في صفوفه، والذي يلعب حاليا لفلامنجو للدخول في وسط المشجعين ومواجهة رجال الأمن.

وألقت الشرطة البرازيلية القبض على العديد من هؤلاء ونقلتهم إلى مراكزها، وقال كلاوديو كاسترو، حاكم ريو دي جانيرو، أن هناك أكثر من 200 معتقل في الحوادث، جميعهم تقريبا من مشجعي الفريق الضيف.







