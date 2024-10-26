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فضيحة التصويت لميسي ورونالدو وتبديل الأصوات مجدداً للواجهة

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فضيحة التصويت لميسي ورونالدو وتبديل الأصوات مجدداً للواجهة
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كرة القدم

2024-10-26 | 01:57
فضيحة التصويت لميسي ورونالدو وتبديل الأصوات مجدداً للواجهة

قيل الإعلان يوم الإثنين عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2024

قبيل الإعلان يوم الإثنين المقبل عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2024 في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، زعم جوفينال إيدجوجو، القائد السابق لمنتخب غينيا الاستوائية، أن تصويته تم تغييره خلال وقت سابق لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وادعى جوفينال أن صوته تم تغييره من أجل دعم ميسي ورونالدو في سباق الكرة الذهبية آنذاك، وقال في تصريح عبر صحيفة آس الإسبانية "في عام 2013، قمت بالتصويت للاعبين الـ3 في جائزة الكرة الذهبية، وأرسلت أصواتي، وعندما تم الإعلان عن قائمة من صوتوا، كانت أصواتي مختلفة".
وأضاف "قيل إنني صوتت لميسي وكريستيانو ولاعب ثالث لا أتذكره، لكنني لم أصوت لأي منهم في الأساس، ولهذا السبب أقول إنني لا أؤمن بأي شيء على الإطلاق بشأن هذه الجوائز، ومن وقتها أصبحت أؤمن بأن هذه الجوائز ليس لها أي قيمة".
في المقابل، ورد أن اسم جوفينال لم يكن مدرجا أصلاً في تصويتات قادة المنتخبات الوطنية للعام 2013، وهو ما ردّ عليه بالقول "بالنسبة لجائزة الكرة الذهبية تلك، أُرسلت بطاقات الاقتراع وقتها للمدربين وقادة المنتخبات وهم الوحيدون الذين صوتوا".
وأضاف "وقتها، كنت قائدا لمنتخب غينيا الاستوائية لأكثر من 10 سنوات، وأرسلت صوتي لصالح ديديه دروغبا وأندريس إنييستا وراداميل فالكاو من خلال رابط كان علينا ملؤه بعد تنزيله، لا أعلم إن كانت أصواتي لم تصل إلى الفيفا، ربما أحد الصحفيين انتحل شخصيتي".



فضيحة التصويت لميسي ورونالدو وتبديل الأصوات مجدداً للواجهة

رياضة

كرة القدم

جوفينال إيدجوجو

ليونيل ميسي

كريستيانو رونالدو

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