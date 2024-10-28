فيديو - قتلى وجرحى في البرازيل بين فريقين غير متنافسين !!

"Barbárie"

Emboscada da torcida do Palmeiras deixa um cruzeirense morto e 17 feridos. Os mineiros voltavam de Curitiba, onde ontem o Cruzeiro visitou o Athletico. Cenas inadmissíveis. pic.twitter.com/tGLRVQ7Hf1 — É tendência! (@EtendencianoX) October 28, 2024

ذكرت مصادر رسمية يوم الأحد أن معركة بين العشرات من المشجعين المتطرفين لناديي بالميراس وكروزيرو، وهما فريقان يتنافسان في دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم، خلفت قتيلا وعشرات الجرحى.ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح الأحد على طريق سريع بالقرب من بلدية مايريبورا في المناطق الداخلية من ولاية ساو باولو، حسبما ذكرت إدارة الأمن الإقليمي في بيان، الا انه لم يبلغ عن أي اعتقالات بعد.ووفقاً للتحقيقات الأولية، فإن مشجعي كروزيرو "تعرضوا لكمين من قبل ألتراس بالميراس"، حيث أضرمت النيران في إحدى المركبات التي كانوا يستقلونها، وحطمت نوافذ أخرى، وطوقت الشرطة المدنية المكان وفتحت تحقيقا لتوضيح دوافع وظروف القتال.وقع حادث مماثل قبل 10 أيام، عندما نصب ألتراس سانتوس كمينا وهاجم بالحجارة حافلة تقل مشجعي أتلتيكو باراناينسي في طريقها إلى مدينة ساو باولو.اللافت أن الحادث لم يرتبط بمباراة بين بالميراس وكروزيرو، إذ تعادل الاول على أرضه مع فورتاليزا (2-2) وعاد الثاني من خسارة (0-3) أمام مضيفه أتيلتكو بارانيانسي