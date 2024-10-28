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فيديو - قتلى وجرحى في البرازيل بين فريقين غير متنافسين !!

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فيديو - قتلى وجرحى في البرازيل بين فريقين غير متنافسين !!
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كرة القدم

2024-10-28 | 01:30
فيديو - قتلى وجرحى في البرازيل بين فريقين غير متنافسين !!

معركة بين العشرات من المشجعين المتطرفين لناديي بالميراس وكروزيرو

ذكرت مصادر رسمية يوم الأحد أن معركة بين العشرات من المشجعين المتطرفين لناديي بالميراس وكروزيرو، وهما فريقان يتنافسان في دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم، خلفت قتيلا وعشرات الجرحى.
ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح الأحد على طريق سريع بالقرب من بلدية مايريبورا في المناطق الداخلية من ولاية ساو باولو، حسبما ذكرت إدارة الأمن الإقليمي في بيان، الا انه لم يبلغ عن أي اعتقالات بعد.
ووفقاً للتحقيقات الأولية، فإن مشجعي كروزيرو "تعرضوا لكمين من قبل ألتراس بالميراس"، حيث أضرمت النيران في إحدى المركبات التي كانوا يستقلونها، وحطمت نوافذ أخرى، وطوقت الشرطة المدنية المكان وفتحت تحقيقا لتوضيح دوافع وظروف القتال.
وقع حادث مماثل قبل 10 أيام، عندما نصب ألتراس سانتوس كمينا وهاجم بالحجارة حافلة تقل مشجعي أتلتيكو باراناينسي في طريقها إلى مدينة ساو باولو.
اللافت أن الحادث لم يرتبط بمباراة بين بالميراس وكروزيرو، إذ تعادل الاول على أرضه مع فورتاليزا (2-2) وعاد الثاني من خسارة (0-3) أمام مضيفه أتيلتكو بارانيانسي



فيديو - قتلى وجرحى في البرازيل بين فريقين غير متنافسين !!

رياضة

كرة القدم

بالميراس

كروزيرو

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