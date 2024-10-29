ريال مدريد يعتبر إقصاء فينيسيوس عن الكرة الذهبية مؤامرة فمن وراءها؟

قاطع نادي ريال مدريد حفل جوائز الكرة الذهبية مساء أمس الإثنين

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، قرر مقاطعة حفل جوائز الكرة الذهبية مساء أمس الإثنين، لاقتناعه بأن وراء عدم حصول نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب، أمرٌ دُبّر في ليل (!!).

وذكرت مصادر مقربة من النادي الملكي أنه "إذا كانت معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس كفائز، فإن المعايير ذاتها يجب أن تختار زميله داني كارفاخال، ما يعني أن القائمين على منح جائزة الكرة الذهبية لم يحترموا ريال مدريد".

وأشارت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية، أن ريال مدريد متأكد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقف وراء حرمان لاعبه فينيسيوس من التتويج، وذلك "لأسباب لا علاقة لها بكرة القدم".

وربطت الاذاعة بين ذلك وتوتر علاقة ريال مدريد واليويفا في السنوات الماضية، وتحديدا بعدما تزعم النادي الملكي ورئيسه فلورنتينو بيريث مشروع "دوري السوبر الأوروبي"، ودخوله في نزاع قضائي وإعلامي مع الاتحاد الاوروبي وعلى رأسه رئيس المنظمة ألكسندر تشيفرين.





