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ما هي تكلفة إقالة تين هاغ من مانشستر يونايتد؟

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ما هي تكلفة إقالة تين هاغ من مانشستر يونايتد؟
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كرة القدم

2024-10-29 | 01:05
ما هي تكلفة إقالة تين هاغ من مانشستر يونايتد؟

على الرغم تجديد عقده منذ أربعة أشهر حتى العام 2026

كشفت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن إقالة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ كلفت خزائن مانشستر يونايتد الإنجليزي ما يصل إلى 15 مليون جنيه استرليني.
وجاءت تلك الرسوم التي دفعها مانشستر يونايتد لإقالة المدرب الهولندي، على الرغم تجديد عقده منذ أربعة أشهر حتى العام 2026.
وكانت ادارة نادي مانشستر يونايتد وضعت قرار النهاية لحقبة المدرب الهولندي، واعلنت في بيان رسمي (الإثنين) عن إقالته من منصب المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج.
وجاءت إقالة تين هاغ بعد يوم واحد فقط من هزيمة الفريق (1-2) أمام وست هام يونايتد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ما هي تكلفة إقالة تين هاغ من مانشستر يونايتد؟

رياضة

كرة القدم

إيريك تين هاغ

مانشستر يونايتد

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