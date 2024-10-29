قائمة الأسماء المرشحة لتدريب مانشستر يونايتد

تترقب جماهير مانشستر يونايتد قرار خلافة إيريك تين هاغ

تترقب جماهير مانشستر يونايتد قرار إدارة النادي بشأن خلافة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، بعد تداول أسماء العديد من المرشحين، لتولي المهمة بشكل دائم، اثر تعيين مواطنه ومساعده رود فان نيستلروي في مهمة المدير الفني بشكل مؤقت، مع خيار استمراره حتى نهاية الموسم.

وذكرت تقارير بريطانية أن إدارة اليونايتد وضعت قائمة تضم العديد من المدربين لخلافة تين هاغ، تصدرها الألماني توماس فرانك، مدرب برينتفورد، والبرتغالي روبن أموريم، مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، والألماني إيدين تيرزيتش مدرب بروسيا دورتموند الألماني.

كما طفا على السطح أيضاً اسم مدرب برشلونة الإسباني السابق تشافي هيرنانديز، الى جانب يوليان ناغلسمان، المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا، وأوليفر غلاسنر، مدرب آينتراخت فرانكفورت السابق، وغراهام بوتر مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق.

وأشارت تقارير الى أن الإنجليزي غاريث ساوثغيت، الذي تمت إقالته من تدريب منتخب إنجلترا، من ضمن المرشحين لتدريب اليونايتد، الى جانب مدرب الفريق السابق أولي غونار سولشاير، الذي تمت إقالته من في تشرين الثاني - نوفمبر 2021.





