هل يُقدّم برشلونة لغريمه إسبانيول هدية عيد كارثية؟

احتفل إسبانيول الاسباني أمس الاثنين بذكرى تأسيسه الـ124

احتفل إسبانيول الاسباني أمس الاثنين بذكرى تأسيسه الـ124، وتحديداً في 28 تشرين الاول - أكتوبر 1900 على يد الكاتالوني أنخيل رودريغيز، وهو الذي كان طالباً في جامعة برشلونة، فصنع أحد الكيانات التاريخية لكرة القدم الاسبانية.

وعلى الرغم من حقيقة أن الوضع الرياضي الحالي ليس مثالياً، إلا أن النادي لا يزال على قيد الحياة، كما كان دائماً، وبدعم أكثر من ملحوظ من المشجعين، حيث أن عدد الأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية الذين تم تسجيلهم هذا الموسم هو الأفضل في السنوات الأخيرة، والحضور في الملعب هو الأفضل أيضاً.

أمس، أقام النادي الحدث المؤسسي للاحتفال بذكرى ولادته، حيث توجه وفد من النادي، برئاسة ماو يي، وممثلين عن كل من الفرق الأولى للرجال والسيدات، إلى تمثال المشجعين، الموجود على أبواب ملعب RCDE، لتقديم عرض الأزهار التقليدي.

هذا الأسبوع، بعد مواجهة الجولة الأولى من كأس الملك أمام سان تيرسيو يوم الخميس، سيكون على إسبانيول، السابع عشر في ترتيب الليغا، مواجهة برشلونة يوم الأحد المقبل في ديربي كاتالونيا على الاستاد الأولمبي في مونتجويك، فهل يُشكل ذلك هدية عيد، أم يتابع البلاوغرانا مسلسل اكتساح منافسيه؟.













