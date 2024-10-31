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فيديو - نجل إيتو يُسجّل في إطلالته الأولى مع رايو فاليكانو

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فيديو - نجل إيتو يُسجّل في إطلالته الأولى مع رايو فاليكانو
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كرة القدم

2024-10-31 | 00:37
فيديو - نجل إيتو يُسجّل في إطلالته الأولى مع رايو فاليكانو

الهدف الأول لإتيان إيتو نجل المهاجم الكاميروني الأسطوري

شهدت المباراة التي جمعت بين رايو فاليكانو وفياموريل (5-0) في الدور الاول من كأس ملك اسبانيا الهدف الأول لإتيان إيتو، نجل المهاجم الكاميروني الأسطوري.
إتيان صاموئيل إيتو، المولود في بالما دي مايوركا، سبق له اللعب مع منتخب الكاميرون للشباب، وقد اقتحم الفريق الأول لرايو فاليكانو وهو في الثانية والعشرين من عمره، بعد أن سجل أربعة أهداف مع الفريق الرديف.
ولعب إتيان في الفئات الصغرى لفرق مثل ريال مايوركا وأتلتيكو بالاريس وأوفييدو وبوبلينسي وغيمارايش وأونيون كولادو فيلالبا، ومنذ هذا الصيف وهو يدافع عن ألوان فريق العاصمة الإسبانية.



فيديو - نجل إيتو يُسجّل في إطلالته الأولى مع رايو فاليكانو

رياضة

كرة القدم

رايو فاليكانو

كأس ملك اسبانيا

إتيان إيتو

صاموئيل إيتو

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