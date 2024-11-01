فيديو - مورينيو يهوي أرضاً خلال التدريب في مشهد مضحك

نشر جوزيه مورينيو مقطع فيديو على حسابه على انستغرام يوثّق اللحظة التي تم فيها "القضاء عليه" في تمرين تدريبي قبل أن يساعده لاعبوه على النهوض عن الأرض.ووقع الحادث المضحك في حصة تدريبية لفنربخشة هذا الأسبوع، حيث امكن رؤية المدرب البرتغالي وهو يأمر اللاعبين أثناء ركضهم وتمرير الكرة في مجموعات ضيقة، وكان يقف بينهم ويصيح بهم.إلا ان الأمر انتهى بـ"السبيشال وان" إلى التورط بطريقة مؤلمة، فبينما كان يسير إلى الوراء، اصطدم به أحد لاعبي فنربخشة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، فتجمع اللاعبون حوله، قبل أن ينهض بحذر ويخرج من الملعب.وكان من غير الواضح من اللقطات اللاعب الذي أطاح بمورينيو، لكن في منشوره، وضع المدرب علامة على الظهير الأيسر التركي لفنربخشة إسماعيل يوكسيك، كما ذكر اثنين من لاعبيه السابقين، نجم مانشستر يونايتد مروان فيلايني ومدافع روما السابق ماراش كومبولا".والمح مورينيو إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها "لإصابة" في التدريب من قبل نجم، وكتب"درس للمدربين الشباب، لا ترتدي أبداً نفس لون اللاعبين، يمكنهم تمرير الكرة لك ... أو ركلك من الخلف".وكان بعض لاعبي مورينيو السابقين من بين أولئك الذين تفاعلوا مع المنشور المضحك، وقال نيمانيا ماتيتش، الذي لعب تحت قيادته في تشيلسي ومانشستر يونايتد، مازحا "مستحق عن جدارة!"، بينما تفاعل ثنائي البلوز السابق جون تيري وويليان وأسطورة توتنهام روبي كين برموز تعبيرية ضاحكة، وأضاف كومبولا، أحد اللاعبين الذين تم وضع علامة عليهم في المنشور "آسف مرة أخرى سيدي".