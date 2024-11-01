هل انتهت حكاية أنشيلوتي مع الريال لتبدأ قصّة تشابي ألونسو؟

بعد سقوط ريال مدريد (0-4) في الكلاسيكو أمام برشلونة

بعد سقوط ريال مدريد (0-4) في الكلاسيكو أمام برشلونة في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، عادت وسائل اعلام اسبانية الى شكوكها حول استمرار الايطالي كارلو أنشيلوتي في منصب المدير الفني "للميرينغي" في المستقبل.

وعلى الرغم من تجديد عقد أنشيلوتي نهاية العام الماضي، حتى صيف 2026، الا ان وسائل الاعلام ربطت بين آداء ونتائج ريال مدريد هذا الموسم، واحتمال تولّي تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، المهمة مستقبلاً.

وذكر موقع ريليفو الإسباني، أن هناك اعتقاداً داخل ريال مدريد بأن فترة أنشيلوتي مع "الفريق الملكي" قد وصلت إلى نهايتها، وأن تشابي ألونسو سيكون مدرب الميرينغي بداية من الموسم المقبل، وهذا الاعتقاد موجود لدى إدارة ليفركوزن أيضاً.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد الى 14 لقبا خلال ولايتين تدريبيتين منفصلتين، ومن المستبعد أن يرحل المدرب الإيطالي في منتصف الموسم.









