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ألفونسو ديفيز .. صفقته العالية تُقرّبه من ريال مدريد

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ألفونسو ديفيز .. صفقته العالية تُقرّبه من ريال مدريد
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كرة القدم

2024-11-02 | 05:07
ألفونسو ديفيز .. صفقته العالية تُقرّبه من ريال مدريد

ظهر اسم ألفونسو ديفيز في فترة التوقف الدولي الأخيرة

ظهر اسم ألفونسو ديفيز في فترة التوقف الدولي الأخيرة في عدد من العناوين الرئيسيّة، حيث تم نقل الانطباع بأن انتقاله إلى ريال مدريد لم ينته بعد، في حين أنّ بايرن ميونيخ لم يغلق الباب بعد خلفه، بينما يراقب برشلونة ومانشستر يونايتد وضعه.
لكن الألماني كريستيان فالك، طمأن المدريديستا بأن لوس بلانكوس هو المرشح الأوفر حظًّا للظفر بتوقيع الكندي البالغ من العمر 23 عاما الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.
وأوضح فالك لصحيفة The Daily Briefing أنّ بايرن لا يجري محادثات مع وكيل اللاعب نضال هوسيه، بينما يشك في استعداد يونايتد لإنفاق الأموال التي يطالب بها هذا الوكيل، فهو يريد راتباً سنويّاً قدره 15 مليون يورو لموكله، بالإضافة إلى مكافأة توقيع.
ومن الواضح أن هذا من شأنه أن يجعل برشلونة خارج الصورة أيضاً، اذ ان روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج وحدهما يتقاضيان أموالاً مماثلة، وهي تثقل كاهل النادي.



ألفونسو ديفيز .. صفقته العالية تُقرّبه من ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

ألفونسو ديفيز

ريال مدريد

بايرن برشلونة

مانشستر يونايتد

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