الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

هكذا كان لقاء فليك وغونزاليس قبل ديربي كاتالونيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هكذا كان لقاء فليك وغونزاليس قبل ديربي كاتالونيا
A-
A+

كرة القدم

2024-11-03 | 03:47
هكذا كان لقاء فليك وغونزاليس قبل ديربي كاتالونيا

كما هو معتاد قبل ديربي كاتالونيا بين برشلونة وإسبانيول

وقف هانسي فليك ومانولو غونزاليس في ملعب يوهان كرويف في وقت مبكر من بعد ظهر أمس السبت، كما هو معتاد قبل ديربي كاتالونيا بين برشلونة وإسبانيول.
كان المدربان ودودين للغاية خلال اللقاء القصير، وكان هناك عناق ومصافحة وابتسامات، حمل كل منهما في نهايته قميص فريقه.
قاد كل من هانزي فليك ومانولو غونزاليس الحصة التدريبية الصباحية لفريقيهما، وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي، عقدا الاجتماع التقليدي بين المدربين قبل الديربي، في ملعب يوهان كرويف، حيث أن المباراة ستقام على الملعب الأولمبي في مونتجويك.
سيظهر المدربان لأول مرة هذا الأحد في مباراة الديربي، حيث يتولى هانزي فليك تدريب البلاوجرانا للمرة الأولى، ولم يسبق له أن واجه إسبانيول، وقد اعترف المدرب الألماني بأنها ستكون مباراة صعبة.
أما مانولو غونزاليس فقد وصل إلى نادي البيركييتو في صيف 2023 لتولي مسؤولية الفريق الاحتياطي الكاتالوني، ثم تولى في آذار - مارس 2024 قيادة سفينة إسبانيول مانولو غونزاليس للعودة الى دوري الكبار.
هذا الأحد، سيشارك هانسي فليك ومانولو جونزاليس لأول مرة في ديربي كاتالونيا، وقال الأخير "إنها مباراة مختلفة وسنذهب للدفاع عن شعارنا وقميصنا بكل فخر وسنفعل ما نفعله دائماً وننافس على أعلى مستوى، علينا أن نركض كالحيوانات ونبذل قصارى جهدنا".



هكذا كان لقاء فليك وغونزاليس قبل ديربي كاتالونيا

رياضة

كرة القدم

هانسي فليك

مانولو غونزاليس

برشلونة

إسبانيول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
توبوريا يردّ بقوة على رونالدو: لا يُميز بين الثقة والغرور !!
فيديو - أدريانو المُترنّح المخمور يصدم العالم .. ما هي قصته؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

هل يعود برشلونة الى مصر بعد 17 عاماً؟
03:58

هل يعود برشلونة الى مصر بعد 17 عاماً؟

برشلونة لعب في مصر في العام 2007

03:58

هل يعود برشلونة الى مصر بعد 17 عاماً؟

برشلونة لعب في مصر في العام 2007

توبوريا يردّ بقوة على رونالدو: لا يُميز بين الثقة والغرور !!
03:52

توبوريا يردّ بقوة على رونالدو: لا يُميز بين الثقة والغرور !!

شكك النجم البرتغالي الكبير بالمقاتل الإسباني ذي الأصول الجورجية

03:52

توبوريا يردّ بقوة على رونالدو: لا يُميز بين الثقة والغرور !!

شكك النجم البرتغالي الكبير بالمقاتل الإسباني ذي الأصول الجورجية

فيديو - أدريانو المُترنّح المخمور يصدم العالم .. ما هي قصته؟
03:41

فيديو - أدريانو المُترنّح المخمور يصدم العالم .. ما هي قصته؟

صُدمت الأوساط الكروية البرازيلية والعالمية بالنجم البرازيلي السابق أدريانو

03:41

فيديو - أدريانو المُترنّح المخمور يصدم العالم .. ما هي قصته؟

صُدمت الأوساط الكروية البرازيلية والعالمية بالنجم البرازيلي السابق أدريانو

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024