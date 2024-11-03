هكذا كان لقاء فليك وغونزاليس قبل ديربي كاتالونيا

كما هو معتاد قبل ديربي كاتالونيا بين برشلونة وإسبانيول

وقف هانسي فليك ومانولو غونزاليس في ملعب يوهان كرويف في وقت مبكر من بعد ظهر أمس السبت، كما هو معتاد قبل ديربي كاتالونيا بين برشلونة وإسبانيول.

كان المدربان ودودين للغاية خلال اللقاء القصير، وكان هناك عناق ومصافحة وابتسامات، حمل كل منهما في نهايته قميص فريقه.

قاد كل من هانزي فليك ومانولو غونزاليس الحصة التدريبية الصباحية لفريقيهما، وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي، عقدا الاجتماع التقليدي بين المدربين قبل الديربي، في ملعب يوهان كرويف، حيث أن المباراة ستقام على الملعب الأولمبي في مونتجويك.

سيظهر المدربان لأول مرة هذا الأحد في مباراة الديربي، حيث يتولى هانزي فليك تدريب البلاوجرانا للمرة الأولى، ولم يسبق له أن واجه إسبانيول، وقد اعترف المدرب الألماني بأنها ستكون مباراة صعبة.

أما مانولو غونزاليس فقد وصل إلى نادي البيركييتو في صيف 2023 لتولي مسؤولية الفريق الاحتياطي الكاتالوني، ثم تولى في آذار - مارس 2024 قيادة سفينة إسبانيول مانولو غونزاليس للعودة الى دوري الكبار.

هذا الأحد، سيشارك هانسي فليك ومانولو جونزاليس لأول مرة في ديربي كاتالونيا، وقال الأخير "إنها مباراة مختلفة وسنذهب للدفاع عن شعارنا وقميصنا بكل فخر وسنفعل ما نفعله دائماً وننافس على أعلى مستوى، علينا أن نركض كالحيوانات ونبذل قصارى جهدنا".







