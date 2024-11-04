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ماركا: هذا هو الاكتشاف غير المتوقع في العقد الحالي لبرشلونة وإسبانيا

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ماركا: هذا هو الاكتشاف غير المتوقع في العقد الحالي لبرشلونة وإسبانيا
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كرة القدم

2024-11-04 | 00:30
ماركا: هذا هو الاكتشاف غير المتوقع في العقد الحالي لبرشلونة وإسبانيا

حقق برشلونة انتصاره الحادي عشر هذا الموسم في الدوري الاسباني

بالأمس، حقق برشلونة انتصاره الحادي عشر هذا الموسم في الدوري الاسباني، من أصل 12 مباراة خاضها، رافعاً رصيده في الصدارة الى 33 نقطة، بفرق تسع نقاط عن ريال مدريد، وللأخير مباراة مؤجلة مع فالنسيا.
وجاءت أهمية الفوز في أنه تحقق بسهولة (3-1) في ديربي كاتالونيا، على الضيف إسبانيول على ملعب مونتجويك في مباراة هادئة، تُوّجت بثنائية من داني أولمو وهدف من رافينيا في الشوط الأول.
وفي قراءة فنية لصحيفة ماركا "المدريدية"، اعتبرت أن نجم المباراة الاول هو مارك كاسادو، لاعب الارتكاز الشاب الذي فرض نفسه أساسياً في كل تشكيلات برشلونة، وخصوصاً بعد إصابة زميله مارك بيرنال بالرباط الصليبي.
وإلى جانب أدائه الدفاعيّ والهجومي والرابط، قدّم كاسادو تمريرة حاسمة رائعة، صنع بفضلها تمريرة رائعة لرافينيا، الذي ترجمها الى الهدف الثاني، ومنحت الصحيفة اللاعب 9 نقاط من 10.
وكتبت الصحيفة "استحق مكانته في الفريق الأول بهدوء، دون أن يثير الكثير من الضجيج، وقد يكون الاكتشاف غير المتوقع في العقد الحالي في برشلونة والمنتخب الإسباني".
وإلى جانب كاسادو، حصل داني أولمو على (9)، ونال (8 على 10) كل من إنييغو مارتينيز ورافينيا ولامين يامال الذي صنع الهدف الاول وحارس المرمى إينياكي بينيا.



ماركا: هذا هو الاكتشاف غير المتوقع في العقد الحالي لبرشلونة وإسبانيا

رياضة

كرة القدم

برشلونة

الدوري الاسباني

ريال مدريد

فالنسيا

كاسادو

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