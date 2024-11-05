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فيديو - انفرد ولم يُسجل للسماح بمعالجة منافس !!

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فيديو - انفرد ولم يُسجل للسماح بمعالجة منافس !!
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كرة القدم

2024-11-05 | 01:57
فيديو - انفرد ولم يُسجل للسماح بمعالجة منافس !!

لم يكمل اللعب ليتيح تدخل الجهاز الطبي لعلاج منافس

كان بورتو متقدماً على ضيفه إستوريل برايا بهدف في الدوري البرتغالي، حين سنحت لأصحاب الأرض فرصة لمضاعفة النتيجة، عندما تلقى بيبي كرة طويلة خلف الدفاع، مع تداخل من بيدرو أمارال، الذي أصيب ووقع أرضاً وهو يتألم.
وكانت المفاجأة أن اللاعب البرازيلي الذي بات منفرداً في مواجهة المرمى ويستطيع التسجيل بسهولة، لم يكمل اللعب، ليتيح تدخل الجهاز الطبي لعلاج مدافع إستوريل.
وتلقى اللاعب البرازيلي تحية حارة من مدربه فيتور برونو والجمهور ولاعبي إستوريل برايا، ولم يتمكن بيدرو أمارال من مواصلة اللعب.
وبعد خمس دقائق تماماً، تمكن بيبي من تسجيل الهدف الثاني لبورتو، قبل أن يضيف وينديرسون غالينو الهدفين الثالث والرابع، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة.



فيديو - انفرد ولم يُسجل للسماح بمعالجة منافس !!

رياضة

كرة القدم

بورتو

إستوريل برايا

بيبي

بيدرو أمارال

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