هل تُصدق؟ .. الأكثر نيلاً للبطاقة الحمراء هو المُدرّب !!

نبحث دائماً عن أسماء اللاعبين الأكثر نيلاً للبطاقة الحمراء

نبحث دائماً عن أسماء اللاعبين الأكثر نيلاً للبطاقة الحمراء، ليتبين أن الأعلى رتبةً بينهم في دوري الدرجة الثانية الاسباني .. مدرب.

قادش، هو الفريق الأكثر ارتكاباً للأخطاء (207)، والأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء (40)، لكن أيّ من اللاعبين لم ينل بطاقة حمراء واحدة في أول ثلاث عشرة مباراة.

ولكن، لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لمدربه باكو لوبيز، الذي حصل على بطاقتين حمراوين، كانت الأولى في التعادل السلبي مع راسينغ دي فيرول، وكلفته الإيقاف لمباراتين، والثانية، يوم السبت الماضي، في الخسارة أمام سبورتنغ خيخون، وقد تجلب له الإيقاف لعدة مباريات أيضاً.

قام لوبيز باحتقار المدرب المنافس وقال له "أنت تفعل ما تشاء ... أنت المضيف اللعين، ماذا فعلت لك بحق الجحيم .. أنت شخص سيء".

وبعد الهزيمة أمام سبورتينج، يظل قادش في موقف حساس في المرتبة الثامنة عشر برصيد 13 نقطة، على بُعد نقطة عن إلدينسي وراسينغ فيرول ولهما مباراة مؤجلة، وثلاث نقاط عن تينيريفي وستة عن قرطاجنة.







