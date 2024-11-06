فيديو - رأس خنزير مقطوع يخترق ديربي باوليستا

Yuri Alberto chutando uma cabeça de porco que atiraram no gramado da Neo Química Arena



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pic.twitter.com/heeAXi4wtc — DataFut (@DataFutebol) November 4, 2024

حسم كورينثيانز "ديربي باوليستا" أو "ديربي ساوباولو" لصالحه، حين تغلب بفضل ثنائية رودريغو غارو ويوري ألبيرتو على غريمه التقليدي بالميراس، ضمن الجولة 32 من الدوري البرازيلي.الا أن المباراة شهدت واقعة غريبة، حين أوقف "رأس خنزير مقطوع" أحداثها، حين رماه بعض الجمهور على أرض ملعب أرينا كورينثيانز في الدقيقة الـ28 أثناء تنفيذ ركلة ركنية.وقام يوري ألبيرتو، مهاجم كورينثيانز، بركل الرأس بعيداً، ثم عمد عمّال الملعب الى حمله وإزالته من الميدان.ويُعتقد أن جماهير كورينثيانز، سعت الى إلقاء الرأس على لاعبي بالميراس، الذي يُكنّى فريقهم بـ"الخنازير"، فيما نقلت الكاميرات التلفزيونية اللقطة التي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.