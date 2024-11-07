ميندي ينتصر على مانشستر سيتي وينال 13.2 مليون دولار

حُكم على مانشستر سيتي بدفع مبلغ ضخم للاعبه السابق

حُكم على مانشستر سيتي بدفع مبلغ ضخم للاعبه السابق، الفرنسي بنجامين ميندي، الذي كسب دعوى قضائية ضد ناديه السابق، وسيتعين عليه الآن دفع 13.2 مليون يورو، كعقوبة على عدم قيامه بدفع راتب اللاعب، خلال فترة مواجهته لتهم جنائية.

وكان النادي الإنجليزي اتخذ قراره بتجميد راتب اللاعب الفرنسي بينما كان يواجه اتهامات بالاغتصاب، تمت تبرئته منها قبل عام.

ولذلك، لجأ لاعب لوريان الفرنسي الحالي إلى القضاء لينتهي به الأمر إلى نيل المبلغ المُستحق له بالكامل، فعلّق في بيان "اليوم، أيدت محكمة التوظيف الجزء الرئيسي من دعواي ضد نادي مانشستر سيتي بشأن أجوري غير المدفوعة، معلنةً أن النادي قام باقتطاعات غير قانونية من راتبي على مدار 16 شهراً و23 يوماً".

ولم يفوت ميندي الفرصة للقول "اضطررت للانتظار ثلاث سنوات للحصول على رواتبي، أنا سعيد بالقرار وآمل بصدق أن يقوم النادي الآن بالشيء المشرّف، ويدفع المبالغ المستحقة، والمبالغ الأخرى التي وعدني بها بموجب العقد، دون مزيد من التأخير، حتى أتمكن من وضع مرحلة صعبة من حياتي خلفي".

وتمت تبرئة ميندي من تهمة اغتصاب امرأة في قصره الذي تبلغ قيمته أربعة ملايين جنيه إسترليني، بعد القبض عليه في تشرين الثاني - نوفمبر 2020، واستمر السيتي في دفع أجوره، ثم غيروا موقفهم عندما تم القبض عليه مرة أخرى في العام التالي.





