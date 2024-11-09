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النتائج التفصيلية للكرة الذهبية: هذا هو الفرق بين رودري وفينيسيوس

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النتائج التفصيلية للكرة الذهبية: هذا هو الفرق بين رودري وفينيسيوس
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كرة القدم

2024-11-08 | 23:43
النتائج التفصيلية للكرة الذهبية: هذا هو الفرق بين رودري وفينيسيوس

تم الكشف عن نتائج جائزة الكرة الذهبية لعام 2024 بالكامل

تم الكشف عن نتائج جائزة الكرة الذهبية لعام 2024 بالكامل، حيث ذكرت صحيفة ليكيب وجود فارق 41 نقطة بين رودري، لاعب الوسط الإسباني ونجم مانشستر سيتي من جهة، وفينيسيوس جونيور، الجناح البرازيلي ولاعب ريال مدريد، اذ حصل الاول على 1170 نقطة والثاني على 1129 نقطة.
وصوّت 99 صحفياً من 99 دولة من بين أفضل 100 دولة في تصنيف الفيفا للجائزة، وامتنعت سوريا فقط عن التصويت.
وكانت النقاط المقابلة في قائمة اللاعبين الـ10 التي صوّت عليها كل مراسل 15 نقطة، 12، و10، و8، و7، و5، و4 و3، و2، و1 على التوالي من الأول إلى العاشر.
ويعد فارق 41 نقطة في الأصوات بين رودري وفينيسيوس أكثر أريحية مما كان متوقعاً، فيما وقف ريال مدريد بمواجهة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الحفل، عندما اكتشف أن اللاعب الإسباني وليس لاعب ريال مدريد هو من سيحصل على الكرة الذهبية.
وأوضحت ليكيب أنه باستثناء رودري وفينيسيوس، تم التصويت لسبعة لاعبين آخرين في المركز الأول، جود بيلينجهام (5 مرات)، وداني كارفاخال (4) وتوني كروس (2).
كما حصل كل من كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند ولاوتارو مارتينيز وأديمولا لوكمان على المركز الأول مرة واحدة لكل منهم.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ثلاثة صحفيين استبعدوا فينيسيوس من المراكز العشرة الأولى، وأن خمسة منهم لم يُدرجوا رودري في هذا الترتيب.
ومن الغريب أنه لم يتفق أي عضو من أعضاء لجنة التحكيم على "العشرة الأوائل" بالضبط هذا العام، ووافق سبعة فقط على الأربعة الأوائل، رودري وفينيسيوس وبيلينجهام وكارفاخال.






النتائج التفصيلية للكرة الذهبية: هذا هو الفرق بين رودري وفينيسيوس

رياضة

كرة القدم

الكرة الذهبية

ليكيب

رودري

مانشستر سيتي

فينيسيوس جونيور

ريال مدريد

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