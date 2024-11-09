ملعب ريال مدريد يتسبب بإزعاج جيرانه فما هي القصة؟

شكاوى الجيران في المناطق المحيطة بملعب سانتياغو برنابيو

أثارت الحفلات الموسيقية التي يستضيفها ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بنادي ريال مدريد أزمة في العاصمة الإسبانية، بسبب شكاوى الجيران في المناطق المحيطة به.

وأدت هذه الشكاوى إلى إيقاف الحفلات الموسيقية المقرر إقامتها من الشهر الحالي، وحتى شهر آذار - مارس 2025.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد يحاول حلّ المشكلة، وكلّف لهذه الغاية شركة أروب، إحدى أكثر الشركات تقدماً في العالم في مجال عزل الصوت في الأماكن المفتوحة الكبيرة، بإجراء الدراسة اللازمة.

كذلك، بدأ "النادي الملكي" في اتخاذ الخطوات لتحسين وتكييف الملعب، كي يتماشى مع لوائح حماية البيئة من التلوث الصوتي والحراري "OPCAT".

وذكرت آس أن ريال مدريد يأمل في تطبيق خطته بحلول الربيع المقبل، وهو وقت كاف لتجهيز البرنابيو للامتثال لقانون تنظيم الحفلات الموسيقية.

ويأمل النادي في إعادة جدولة الحفلتين المؤجلتين لكل من لولا إنديغو و"Dellafuente"، وحدد مواعيد جديدة لحفلتيّ المغنية الإسبانية آيتانا، التي كان من المقرر إقامتهما في 28 و29 كانون الأول - ديسمبر في 27 و28 حزيران - يونيو 2025.

سانتياغو برنابيو، ريال مدريد

يذكر أن شركة أروب لعبت دورا في تجديد البرنابيو، وتحديداً في تصميم الغلاف المعدني للملعب، ووضع المقاعد والممرات لتعزيز راحة المتفرجين، وإنشاء نظام الإضاءة "LED" الذي يسمح بعرض الصور على واجهة البرنابيو، مع أقل تأثير بصري ممكن على المباني القريبة.



