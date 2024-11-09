ما هو طلب فليك الغريب من رئيس برشلونة؟

فليك تقدّم بطلب غريب إلى رئيس النادي جوان لابورتا

أشار الموقع الإلكتروني لشبكة ريليفو الإسبانية، أن هانسي فليك، المدرب الألماني لبرشلونة، تقدّم بطلب غريب إلى رئيس النادي جوان لابورتا.

حصل ذلك أثناء التحضيرية للموسم الكروي الحالي، حيث طلب فليك من لابورتا عدم ارتداء البذلة الرسمية، خلال حضوره الجلسات التدريبية للفريق الاول، وقد التزم رئيس النادي بتوجيهات المدرب.

ومن الواضح أن لابورتا يقدّر عمل فليك ونجاحه وصرامته، ولذلك لم يعارض طلبه، وقد تبين صحة خياره في انتدابه حيث يقود بنجاح "ثورة التغيير" داخل الفريق الكاتالوني، ويفرض نظاما تدريبيا صارما.

ويتصدر برشلونة الدوري الاسباني بـ11 فوزاً من 12 جولة، جمع خلالها 33 نقطة، مُتقدمًا بـ9 نقاط كاملة على أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول الترتيب العام للدور الاول من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة أمام موناكو الفرنسي و3 انتصارات متتالية على يانغ بويز السويسري وبايرن ميونخ الألماني والنجم الأحمر الصربي.

وتنص قواعد دوري الأبطال الجديدة على تأهل الأندية صاحبة المراكز الثمانية الأولى في ترتيب "مرحلة الدوري" إلى ثمن النهائي بصفة مباشرة، فيما تخوض الأندية من المركز التاسع حتى المركز الـ24، دوراً إقصائياً، لإكمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16.















