فيديو - تلقى بطاقة حمراء وتعنيف جسدي من مدربّه !!

Triestina-Giana Erminio.

I padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Krollis.

Mister Clotet accorre subito per consolarlo e fargli capire che capita a tutti di commettere un errore.

Semplicemente Lega Pro. pic.twitter.com/xmKqxV1Aun — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) November 8, 2024

خلال سقوط تريستينا على ملعبه أمام جيانا إرمينيو في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي بهدف، تعرض لاعبه ريموندز كروليس للطرد في الدقيقة 33.وطلب المدير الفني لتريستينا، الإسباني بيب كلوتيت (47 عاماً)، من لاعبه التوجه إليه بعد طرده، حيث فاجئه بالإمساك بقميصه بقوة بكلتا يديه، ودفعه دون مقاومة من اللاعب.ويقبع تريستينا في المركز الأخير في جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة الإيطالي برصيد ست نقاط من 14 جولة، ما يضع مهمة كلوتيت في مهب الريح، وهو الذي قاد برمنغهام الإنجليزي بين عامي 2017 و2020، ودرب بريشيا وسبال الإيطاليين وتوربيدو موسكو الروسي.