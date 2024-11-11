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فيديو - تلقى بطاقة حمراء وتعنيف جسدي من مدربّه !!

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فيديو - تلقى بطاقة حمراء وتعنيف جسدي من مدربّه !!
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كرة القدم

2024-11-11 | 01:19
فيديو - تلقى بطاقة حمراء وتعنيف جسدي من مدربّه !!

يقبع تريستينا في المركز الأخير في جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة

خلال سقوط تريستينا على ملعبه أمام جيانا إرمينيو في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي بهدف، تعرض لاعبه ريموندز كروليس للطرد في الدقيقة 33.
وطلب المدير الفني لتريستينا، الإسباني بيب كلوتيت (47 عاماً)، من لاعبه التوجه إليه بعد طرده، حيث فاجئه بالإمساك بقميصه بقوة بكلتا يديه، ودفعه دون مقاومة من اللاعب.
ويقبع تريستينا في المركز الأخير في جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة الإيطالي برصيد ست نقاط  من 14 جولة، ما يضع مهمة كلوتيت في مهب الريح، وهو الذي قاد برمنغهام الإنجليزي بين عامي 2017 و2020، ودرب بريشيا وسبال الإيطاليين وتوربيدو موسكو الروسي.


فيديو - تلقى بطاقة حمراء وتعنيف جسدي من مدربّه !!

رياضة

كرة القدم

تريستينا

جيانا إرمينيو

ريموندز كروليس

بيب كلوتيت

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