الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

نجم ليفربول وألمانيا يبكي زوجته الراحلة ويكتب رسالة مؤثرة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجم ليفربول وألمانيا يبكي زوجته الراحلة ويكتب رسالة مؤثرة
A-
A+

كرة القدم

2024-11-11 | 01:24
نجم ليفربول وألمانيا يبكي زوجته الراحلة ويكتب رسالة مؤثرة

بعد صراع طويل مع المرض

كشف كريستيان زيجي عن وفاة زوجته عن عمر ناهز 52 عاماً، حيث توفيت بيا، يوم الاثنين الفائت، الرابع من نوفمبر، بعد صراع طويل مع المرض.
وشارك نجم ليفربول ومنتخب ألمانيا السابق، الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي صباح يوم الجمعة الفائت.
وكتب "... وهناك دائماً آثار لحياتك وأفكارك وصورك ولحظاتك ستذكرنا بك، وستجعلنا نفرح ونحزن ولن تدعنا ننساك أبداً .. لقد توقف عالمنا منذ 4 نوفمبر، بعد مرض طويل وخطير، أغمضت بيا عينيها إلى الأبد".
وأضاف "نود أن نشكر كل من سار معنا في هذا الطريق الطويل والصعب، وكذلك على التعاطف الكبير .. ستعيشين في قلوبنا إلى الأبد يا بيا".
وكان مدافع ميدلسبره وتوتنهام السابق قد أنجب من بيا ابنين هما أليساندرو وماريا، وكانا متزوجين منذ العام 1997، ولدى الراحلة أيضاً ابنة أخرى، كاتارينا، من زواج سابق.
بدأ زيجي مسيرته في عام 1990 مع بايرن ميونيخ، ثم انتقل إلى أندية مثل ميلان وميدلسبره وليفربول وتوتنهام وبوروسيا مونشنجلادباخ، قبل أن يعتزل كرة القدم الاحترافية في العام 2005.
وعلى الرغم من أنه كان جزءاً من حملة فوز "الريدز" بالثلاثية، إلا أن مجموعة من الإصابات في الركبة، وتحسن مستوى جيمي كاراغر أدت إلى بيعه إلى توتنهام في الصيف التالي.
أمضى اللاعب الألماني موسمًا واحداً فقط في ميرسيسايد، لكنه فاز كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي، وهز الشباك مرتين، واحدة ضد ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز ومرة ضد ستوك في كأس الرابطة.


نجم ليفربول وألمانيا يبكي زوجته الراحلة ويكتب رسالة مؤثرة

رياضة

كرة القدم

كريستيان زيجي

بيا

ليفربول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ايقاف حكم لمدّة والسبب .. أسامة بن لادن !!
من هو المُشجّع الذي توفيّ أثناء قمّة بايرن وبنفيكا؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

ايقاف حكم لمدّة والسبب .. أسامة بن لادن !!
01:25

ايقاف حكم لمدّة والسبب .. أسامة بن لادن !!

تمثل هذه الواقعة أحدث حلقة في سلسلة من العقوبات

01:25

ايقاف حكم لمدّة والسبب .. أسامة بن لادن !!

تمثل هذه الواقعة أحدث حلقة في سلسلة من العقوبات

من هو المُشجّع الذي توفيّ أثناء قمّة بايرن وبنفيكا؟
01:22

من هو المُشجّع الذي توفيّ أثناء قمّة بايرن وبنفيكا؟

حضر المباراة بين بايرن ميونيخ وبنفيكا عندما تعرض لأزمة قلبية

01:22

من هو المُشجّع الذي توفيّ أثناء قمّة بايرن وبنفيكا؟

حضر المباراة بين بايرن ميونيخ وبنفيكا عندما تعرض لأزمة قلبية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024