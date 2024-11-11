نجم ليفربول وألمانيا يبكي زوجته الراحلة ويكتب رسالة مؤثرة

بعد صراع طويل مع المرض

كشف كريستيان زيجي عن وفاة زوجته عن عمر ناهز 52 عاماً، حيث توفيت بيا، يوم الاثنين الفائت، الرابع من نوفمبر، بعد صراع طويل مع المرض.

وشارك نجم ليفربول ومنتخب ألمانيا السابق، الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي صباح يوم الجمعة الفائت.

وكتب "... وهناك دائماً آثار لحياتك وأفكارك وصورك ولحظاتك ستذكرنا بك، وستجعلنا نفرح ونحزن ولن تدعنا ننساك أبداً .. لقد توقف عالمنا منذ 4 نوفمبر، بعد مرض طويل وخطير، أغمضت بيا عينيها إلى الأبد".

وأضاف "نود أن نشكر كل من سار معنا في هذا الطريق الطويل والصعب، وكذلك على التعاطف الكبير .. ستعيشين في قلوبنا إلى الأبد يا بيا".

وكان مدافع ميدلسبره وتوتنهام السابق قد أنجب من بيا ابنين هما أليساندرو وماريا، وكانا متزوجين منذ العام 1997، ولدى الراحلة أيضاً ابنة أخرى، كاتارينا، من زواج سابق.

بدأ زيجي مسيرته في عام 1990 مع بايرن ميونيخ، ثم انتقل إلى أندية مثل ميلان وميدلسبره وليفربول وتوتنهام وبوروسيا مونشنجلادباخ، قبل أن يعتزل كرة القدم الاحترافية في العام 2005.

وعلى الرغم من أنه كان جزءاً من حملة فوز "الريدز" بالثلاثية، إلا أن مجموعة من الإصابات في الركبة، وتحسن مستوى جيمي كاراغر أدت إلى بيعه إلى توتنهام في الصيف التالي.

أمضى اللاعب الألماني موسمًا واحداً فقط في ميرسيسايد، لكنه فاز كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي، وهز الشباك مرتين، واحدة ضد ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز ومرة ضد ستوك في كأس الرابطة.





