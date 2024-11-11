ايقاف حكم لمدّة والسبب .. أسامة بن لادن !!

تمثل هذه الواقعة أحدث حلقة في سلسلة من العقوبات

سوف يغيب الحكم الأسترالي لي هاوسن عن الجولة الأولى من الموسم بعد أن ارتدى زي أسامة بن لادن في إحدى الحفلات.

وتمثل هذه الواقعة أحدث حلقة في سلسلة من العقوبات التي صدرت بحق شخصيات أساءت التصرف في حفل تنكري في نهاية الموسم.

آنذاك، في حفل نهاية الموسم، ارتدى هاوسن، الذي عمل حكماً رفيع المستوى في الدوري الأسترالي لكرة القدم (AFL) لمدة ثماني سنوات، ملابس زعيم تنظيم القاعدة السابق.

وأصدر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم بياناً أدان فيه اختيار هاوسن للزيّ، وكتب "كان موضوع التجمع هو ’شخصيات من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث قام (هاوسن) بتغيير زيّه في المكان وارتدى قناعاً لفترة قصيرة فقط قبل أن يخلعه".

وأضاف "لقد تعاون بشكل كامل مع التحقيق بعد أن تم إبلاغ الاتحاد الأسترالي لكرة القدم بالفعالية واعتذر عن ارتداء الزي الذي كان غير لائق ومسيء وغير لائق".

وختم "لي عضو قيّم في مجموعة الحكام مع سجل لا تشوبه شائبة طوال مسيرته التحكيمية منذ ترقيته إلى قائمة حكام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العام 2017، سنقوم بدعم لي للعودة إلى تحكيم كرة القدم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد هذا الإيقاف".







