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فيديو - الحُكم على رئيس نادي بالسجن ثلاث سنوات !!

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فيديو - الحُكم على رئيس نادي بالسجن ثلاث سنوات !!
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كرة القدم

2024-11-12 | 01:48
فيديو - الحُكم على رئيس نادي بالسجن ثلاث سنوات !!

السجن لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر لضرب حكم في العام 2023

حُكم على فاروق كوجا، الرئيس السابق لنادي أنقرة، الناشط في الدوري التركي الممتاز، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر لضربه حكما في العام 2023، حسبما ذكرت وكالة الأناضول الحكومية.
وكان السبب هو "إصابات متعمدة" للحكم خلال مباراة ضد ريزيسبور في 11 كانون الاول - ديسمبر، ما أدى في النهاية إلى استقالته.
كما حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وعشرين يوما، فضلا عن خمسة أشهر من السجن مع وقف التنفيذ، على التوالي، بتهمة "التهديد" و"خرق قانون منع العنف في الرياضة".
واندفع السيد كوجا نحو الحكم خليل أوموت ميلر بعد صافرة النهاية، ولكمه بعنف في وجهه، وصرخ "سأقتلك"، وذلك كردة فعل على حرمان فريقه من هدف حين كان الفريقان متعادلين.



فيديو - الحُكم على رئيس نادي بالسجن ثلاث سنوات !!

رياضة

كرة القدم

فاروق كوجا

نادي أنقرة

الدوري التركي الممتاز

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